На Москву идет гроза с дождем

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Гроза, дождь и усиление ветра ожидаются местами в Москве в ближайшие часы, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

"По экстренному предупреждению метеорологов, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.