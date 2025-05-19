Кратковременный дождь ожидается в Москве в понедельник

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует соблюдать дистанцию и скоростной режим в связи с дождем, который прогнозируется в городе в понедельник.

"Ожидается облачная погода, местами возможен кратковременный дождь. К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

Дептранс рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию.



