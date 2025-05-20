В Москве в субботу ограничат движение транспорта в связи с полумарафоном

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временных ограничениях движения для транспорта на ряде центральных набережных и улиц, а также на участке Садового кольца в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ" в субботу, 24 мая.

"24 мая будут временно закрыты для движения транспорта несколько центральных набережных и улиц в Москве, а также участок Садового кольца в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента во вторник.

Так, движение будет закрыто с 00:01 22 мая до 06:00 25 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. С 20:00 23 мая до 06:00 25 мая – на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка.

Помимо этого, не будет движения 24 мая с 05:00 до 21:00 на Большом Москворецком мосту, улице Варварка, а также в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка, 24 мая с 08:00 до 14:30 – на Малом Москворецком мосту, с 08:00 до 15:00 – на улице Большая Ордынка, с 08:00 до 15:30 – на улицах Большая Полянка, Житная и Мытная.

На Садовом кольце от дома 20 по Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре, на дублере внешней стороны Новинского бульвара от улицы Новый Арбат до Смоленской площади, на съездах с улицы Остоженка в сторону Зубовского бульвара перекроют движение 24 мая с 08:00 до 16:00, отметили в дептрансе.

Кроме того, нельзя будет проехать 24 мая с 08:30 до 13:30 – по Смоленской улице, с 09:00 до 13:30 – по Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным, с 09:00 до 16:00 – по Крымскому проезду, с 09:00 до 19:30 – по Пречистенской и Кремлевской набережным, с 09:00 до 20:30 – по Москворецкой набережной.

На участках временных ограничений также будет запрещена парковка с 00:01 24 мая до окончания мероприятия.

24 мая с 00:01 до 15:00 будет организовано двустороннее движение в первом, втором, третьем Кадашевских переулках, а также в Большом Толмачевском и 1-м Казачьем переулках. На этих участках будет запрещена парковка 24 мая с 00:01 до 15:00.

В дептрансе сообщили, что 24 мая с 08:00 до 15:00 будет организован правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строение 1 по Валовой улице.

Департамент рекомендует водителям строить маршрут заранее.