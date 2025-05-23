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Исторический музей покажет в Москве терракотовую армию из Китая

Исторический музей покажет в Москве терракотовую армию из Китая
Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Государственный исторический музей намерен привезти в Москву терракотовых воинов из Китая в рамках масштабного российско-китайского выставочного проекта в 2026 году, сейчас идут переговоры, сообщил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.

"В настоящее время мы ведем активные переговоры с нашими коллегами из Центра продвижения культурного наследия провинции Шэньси и Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди. Мы планируем привезти в Москву уникальные полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до н.э.), раскрывающие историю создания гробницы, ее значение для мировой культуры, а также огромную историческую, научную и художественную ценность", – сказал Левыкин в рамках сессии "Интермузея".

Как отметили в Минкультуры РФ, выставка "Терракотовые воины – наследие Первого Императора", посвященная одному из главных археологических чудес света, гробнице императора Цинь Шихуанди (III в. до н. э.), станет самым масштабным совместным выставочным проектом России и Китая. Она представит одно из самых значительных археологических открытий XX века – терракотовую армию императора Цинь Шихуанди, внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.

Обнаруженная в окрестностях города Сиань в 1974 году гробница императора Цинь Шихуанди является погребальным комплексом – 8000 воинов, 130 колесниц и 670 лошадей. Фигуры обладают уникальными чертами лица, прическами и деталями доспехов. В 2008 году часть этой коллекции уже показывали на выставке в Историческом музее. По словам организаторов, сегодня идут переговоры о гораздо более крупном выставочном проекте.

Исторический музей
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