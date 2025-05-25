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Введены временные ограничения в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский"

Введены временные ограничения в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский"
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщает в воскресенье пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - подчеркивают в Росавиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что был сбит один беспилотник, летевший в сторону Москвы.

Росавиация
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