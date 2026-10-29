Закрыты Внуково, Домодедово и Жуковский, Шереметьево работает по согласованию

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ограничения введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, Шереметьево работает по согласованию, сообщает Росавиация вечером в четверг.

"Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

"Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - также сообщили в ведомстве.