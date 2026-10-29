Собянин сообщил об уничтожении 231 беспилотника на подлете к Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 600 беспилотников летели в сторону Московского региона в ночь на четверг, 231 сбит на подлете к столице.

"В период с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Он отметил, что большая часть беспилотников ликвидирована на дальних подступах. На подлете к Москве нейтрализован 231 БПЛА.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский в ночь на четверг приостанавливали работу, ограничения сняли в 06:45 (по московскому времени).