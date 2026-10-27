Здание гостиницы "Пекин" в Москве будет отреставрировано

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте комплексной реставрации гостиницы "Пекин" в центре столицы, работы будут проходить поэтапно.

"Специалистам предстоит провести её комплексную реставрацию. Работы пройдут поэтапно. В первую очередь приступили к корпусу со стороны 2-й Брестской улицы", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max во вторник.

Он уточнил, что там необходимо привести в порядок кровлю, фасады, интерьеры, усилить конструкции здания и установить современные инженерные системы. Всё это планируется завершить в 2027 году, пояснил мэр.

Он добавил, что на втором этапе запланированы перемещение гостиничных номеров в отреставрированную часть здания и начало работ по корпусу со стороны Садового кольца.

В заключение пройдут работы по центральной части исторического здания - башенной. Специалисты отреставрируют главную входную группу, по историческим аналогам восстановят портал из дуба, входные двери с массивными художественными ручками и так далее, сообщил мэр.

По словам Собянина, интерьеры гостиницы "Пекин" "с их уникальным лепным декором, росписями и отделкой из ценных пород камня также ждёт тщательная реставрация".

Мэр Москвы напомнил, что здание гостинцы в стиле сталинского ампира построили в 1939-1956 годах по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина.

"Пекин" - ключевой элемент архитектурного ансамбля Триумфальной площади. Это был один из лучших отелей советского времени - с высокими потолками, лепниной, с отделкой из ценных пород дерева, гранита и мрамора. В 1957 году в нём открылся первый в Москве ресторан китайской кухни, деликатесы для которого доставляли самолётами из Китая", - отметил Собянин.

Он сообщил, что гостиница признана памятником архитектуры регионального значения.