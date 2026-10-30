Поиск

Сбито 16 БПЛА, летевших на Москву

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу о ликвидации 16 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

"16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Накануне на подлете к столице было уничтожено 204 дрона.

В настоящее время не принимают и не отправляют самолеты московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский (Раменское).

Москва БПЛА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбито 16 БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще 12 беспилотников

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 194

Закрыты Внуково, Домодедово и Жуковский, Шереметьево работает по согласованию

Собянин сообщил об уничтожении 231 беспилотника на подлете к Москве

Три московских аэропорта временно не обслуживают рейсы

 Три московских аэропорта временно не обслуживают рейсы

Количество сбитых на подлете к столице БПЛА приблизилось к 90

До 74 выросло число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Около 50 беспилотников сбили с начала суток на подлете к Москве

Здание гостиницы "Пекин" в Москве будет отреставрировано

 Здание гостиницы "Пекин" в Москве будет отреставрировано
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4003 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12650 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов