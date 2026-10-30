Сбито 16 БПЛА, летевших на Москву

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу о ликвидации 16 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

"16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Накануне на подлете к столице было уничтожено 204 дрона.

В настоящее время не принимают и не отправляют самолеты московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский (Раменское).