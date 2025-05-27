МЧС предупредило о жаре выше 30 градусов в Москве

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве в среду и четверг местами возможна сильная жара, предупредил столичный главк МЧС.

"В дневные часы 28 и 29 мая местами по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов и выше", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют в жаркую погоду избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее говорил, что на выходные жара спадет, но дневные температуры в городе все равно будут выше климатической нормы.