Жара до плюс 32 градусов ожидается в Москве 7-10 июня

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Температура в Москве в период с 7 по 10 июня повысится до плюс 30 - плюс 32 градусов, что является опасным явлением - сильной жарой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас выпускается предупреждение об опасном явлении. Оно заключается в том, что с 7 по 10 июня в Москве температура будет очень высокая. Это опасное явление - сильная жара. 30-32 градуса", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

С воскресенья из-за жары также повысится класс пожарной опасности в Москве и Подмосковье.

Вильфанд отметил, что в течение этой недели и в начале следующей недели в Москве будет преобладать облачная погода с прояснениями, прогнозируются небольшие осадки, но условий для сильных осадков не ожидается.

В четверг ночью плюс 8 - плюс 10 градусов, днем - до плюс 25 - плюс 27. 6 июня ночью плюс 13 - плюс 15, днем - плюс 26 - плюс 28 градусов, местами кратковременный дождь.

7 июня в Москве ночью плюс 15 - плюс 17, в центре города - до плюс 20, а днем - плюс 28 - плюс 30, местами кратковременный дождь.

8 июня ночью также плюс 15 - плюс 17, а днем - плюс 27 - плюс 31, по области до плюс 32. 9 и 10 июня ночью плюс 15 - плюс 20, днем плюс 17 - плюс 32. Также прогнозируется кратковременный дождь.

"По предварительным расчетам, со среды начнется понижение температуры примерно на 3-5 градусов", - сообщил Вильфанд.