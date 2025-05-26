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Жаркая погода сохранится в Москве до конца рабочей недели

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Жаркая погода с температурой до плюс 30 градусов днем и до плюс 20 ночью сохранится в Москве до конца рабочей недели, такая погода опасна для здоровья, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Устойчивый стационарный антициклон обусловливает такую супержаркую погоду. И он будет действовать до конца рабочих дней включительно. Погода по-настоящему жаркая, поскольку не только дневные температуры высокие, но и ночные очень высокие", - сказал Вильфанд.

Дневные температуры "за счет мощного солнечного прогрева" в течение недели будут плюс 25 - плюс 30 градусов, добавил научный руководитель Гидрометцентра России. По его словам, чуть "прохладней" будет во вторник днем, когда воздух прогреется только до плюс 27 градусов.

Ночные температуры до пятницы будут не ниже плюс 13 - плюс 18 градусов, в центре города - до плюс 20 градусов.

"Это характеристика того, что после дневной жары и зноя ночью температура достаточно высокая. Я напомню, что 30-градусная температура опасна для Москвы. Плюс вот такие высокие температуры ночью (...) Человеческий организм не успевает отдохнуть (от жары - ИФ). Именно в этом и заключается опасность", - сказал Вильфанд.

Осадков в ближайшие дни не ожидается. "Ночью лунно и звездно, днем солнечно, и адвекция теплых воздушных масс с юго-востока", - добавил синоптик.

Температура в течение рабочих дней в Московском регионе будет выше нормы на 5-7 градусов.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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