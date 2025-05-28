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В Москве под Малым Каменным мостом построят пешеходный мост

По замыслу мэрии он продлит пешеходный маршрут, который тянется от Воробьевых гор

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве под Малым Каменным мостом в 2025 году начнут строить пешеходный мост, который соединит стрелку острова Балчуг с Репинским сквером, сообщил мэр города Сергей Собянин. Новый мост, по его словам, продлит многокилометровый маршрут от Воробьевых гор.

"С открытием пешеходного моста, соединившего стрелку Балчуга с Крымской набережной, остров стал частью одного из самых живописных прогулочных маршрутов вдоль Москвы-реки общей протяженностью порядка 8 км: от Дома культуры "ГЭС-2" через Крымскую набережную и Парк Горького до Воробьевых гор", - написал мэр в своем блоге.

"И теперь пришла пора продлить его дальше, связав стрелку Балчуга с Репинским сквером. Для этого мы построим новый пешеходный мост, который пройдет под Малым Каменным мостом", - добавил он.

Конструкция 170-метрового сооружения будет выполнена в серо-белой цветовой гамме. Ширина моста составит не менее 5,4 м. Проектом предусмотрены четыре спуска на набережную, два из них - с уклоном для удобства маломобильных жителей и родителей с колясками.

"В вечернее время опоры и пролеты моста украсит эффектная бело-синяя подсветка. Изящная конструкция станет украшением Водоотводного канала и, уверен, популярным местом для прогулок и встреч", - сообщил Собянин.

Балчуг ГЭС-2 Парк Горького Сергей Собянин Москва Москва-река Малый Каменный мост
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