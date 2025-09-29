В Москве между Мневниковской поймой и Крылатским построят велопешеходный мост

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте строительства велопешеходного моста над Москвой-рекой между Мневниковской поймой и Крылатским, работы планируется завершить в 2027 году.

Мост соединит Островную улицу с Проектируемым проездом №1074 и улицей Нижние Мнёвники.

Таким образом, по словам мэра, "местные жители получат новую пешеходную связь между двумя районами - Хорошёво-Мнёвники и Крылатское и "комфортный маршрут к Гребному каналу и другим объектам спортивной инфраструктуры".

"Мост будет с арками, напоминающими крылья. Его пролет украсят декоративными деталями красного цвета. Разместят архитектурно-художественную подсветку", - отметил Собянин.

Работы ведутся на обоих берегах Москвы-реки.