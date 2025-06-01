Пострадавшие после крушения моста в Брянске направлены в профильные стационары Москвы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Прибывших в Москву пострадавших после крушения моста в Брянской области госпитализируют в профильные стационары, сообщили в воскресенье в столичном департаменте здравоохранения.

"Пострадавшие после крушения моста в Брянске направлены в московские больницы. В настоящее время все они госпитализируются в профильные стационары", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что медицинские службы продолжают работать на месте.

Ранее поезд с пострадавшими при крушении моста в Брянске прибыл в Москву.

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климово-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. На текущий момент, по данным губернатора региона Александра Богомаза, известно о семи погибших и 69 пострадавших. Причиной обрушения моста, по его словам, стал подрыв.