Одиннадцать пострадавших в Брянской области госпитализированы в больницы Москвы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек, пострадавших при обрушении моста в Брянской области, госпитализированы в столичные больницы, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы в воскресенье.

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Медики продолжают работу", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

Отмечается, что на Киевском вокзале в Москве продолжают осматривать пострадавших.

Ранее в депздраве сообщили, что поезд с пострадавшими при обрушении моста в Брянской области прибыл в Москву, они направлены в профильные стационары московских больниц.

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших. Причиной обрушения моста, по словам губернатора региона Александра Богомаза, стал подрыв. В СКР по факту произошедшего заведено уголовное дело.