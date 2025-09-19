В метро Москвы участок между "Новыми Черемушками" и "Октябрьской" закроют 27-28 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на Калужско-Рижской линии метро поезда не будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" 27 и 28 сентября из-за строительства пересадки со станции "Академическая" Троицкой линии, сообщил департамент транспорта столицы.

Участок решили перекрыть в выходные дни, когда пассажиропоток ниже.

Пассажирам советуют пересаживаться на бесплатные компенсационные автобусы, которые пустят вдоль закрытого участка.