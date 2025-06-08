Женщина пострадала в результате атаки беспилотника в Подмосковье

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате атаки беспилотников в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново, был сбит вражеский беспилотник. Он упал на территорию СНТ "Малиновка", в результате чего повреждены три садовых дома. К сожалению, пострадала женщина 75 лет - она госпитализирована", - написал он в своем телеграмм-канале.

Глава региона уточнил, что ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Воробьев добавил, что 23:00 до 09:00 в небе над Московской областью было уничтожено еще девять беспилотников: один над полем западнее аэропорта "Домодедово", один в Подольске, два в Истре, один в Рузе, два в Одинцово, по одному в Можайске и Наро-Фоминске.

В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома.

Как добавил Воробьев, "на всех местах падения дронов оперативно прибыли экстренные службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий".