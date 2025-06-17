Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - При пожаре в подмосковном Королёве погибли пять человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ утром во вторник.

"В Королёве загорелась 3-комнатная квартира на 4-м этаже. Из огня по трехколенной лестнице спасли женщину‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​. С соседних этажей эвакуировали трех детей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что погибли трое взрослых и двое детей 4 и 7 лет.

Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м. На месте работают оперативные службы.