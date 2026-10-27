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Аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили во вторник в Росавиации.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Внуково Росавиация
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Аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию

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