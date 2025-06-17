Три человека, в том числе ребенок, пострадали в массовой аварии на западе МКАД

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В результате аварии с участием четырех автомобилей на западе МКАД пострадали три человека, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 104 км внешней стороны МКАД произошло столкновение 4 транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.

По данным столичного департамента транспорта, движение в районе ДТП затруднено на 2,5 км. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.