Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Иркутской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной автодороге Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области, есть жертвы и пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ в субботу.

"В автоаварии погибли двое водителей и пассажир. Водитель грузовой автомашины и водитель Honda Integra получили травмы, однако от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 90-м километре трассы в пятницу около полуночи. По предварительным данным, автомобиль Honda Civic, следовавший в сторону Слюдянки из Иркутска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тягачом SITRAK. За легковой машиной следовали Honda Civic и Honda Integra, которые столкнулись с первой иномаркой и грузовиком.

В результате аварии грузовик и две легковушки загорелись, они полностью уничтожены.