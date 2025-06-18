Движение транспорта будет частично перекрыто на Болотной и Берсеневской набережных 21 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временном закрытии движения для транспорта 21 июня в центре Москвы из-за фестиваля "Две реки".

Как сообщается в телеграм-канале департамента, движение будет закрыто 21 июня с 4:00 до 23:59 на Болотной набережной от Берсеневской набережной до Берсеневского переулка, на Берсеневской набережной от Берсеневского переулка до Болотной набережной. Кроме того, на участках перекрытия будет запрещена парковка до окончания мероприятия.