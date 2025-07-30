В Москве 2 и 3 августа будут перекрывать Садовое кольцо для велофестиваля

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Москве в связи с проведением Московского ночного велофестиваля 2 и 3 августа движение по Садовому кольцу будут перекрывать в обоих направлениях, сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на ЦОДД.

Движение будет закрыто с 17:00 2 августа до окончания мероприятия на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской улицы).

2 августа с 20:30 до 1:00 3 августа Садовое кольцо перекроют в обоих направлениях на всем протяжении, также будет перекрыта Зубовская улица от Дашкова переулка до Садового кольца.

С 00:01 1 августа до 17:00 2 августа будет временно закрыта одна полоса для движения транспорта в каждом направлении на участках улиц Зубовская и Большая Пироговская.

С 00:01 31 июля до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка на улицах Зубовская и Большая Пироговская.