Ограничения на движение введут на ряде улиц в центре Москвы из-за ночного велофестиваля

Схема движения транспорта изменится 5 и 6 июля на западе и северо-западе Москвы из-за фестиваля спорта

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Движение транспорта будет временно ограничено на ряде набережных и улиц в центре столицы 5 июля в связи с проведением Московского ночного велофестиваля, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В частности, движение для транспорта закроют 5 июля с 18:30 до окончания мероприятия на участках улицы Лужники и Лужнецкой набережной.

С 22:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто на набережных: Лужнецкая, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Семеновская, Преображенская, Ганнушкина, а также на проспекте Ветеранов.

Кроме того, с 21:00 5 июля до 00:30 6 июля не будет движения на участке Богородского шоссе.

На участках ограничений будет запрещена парковка с 00:01 5 июля до окончания мероприятия.

С 21:00 4 июля до 18:30 5 июля и 6 июля с 00:01 до 07:00 также будет закрыта одна полоса для движения транспорта на участках улицы Лужники и Лужнецкой набережной.

Велогонка "Две реки"

5 июля также изменится схема движения транспорта на некоторых улицах и набережных в центре столицы в связи с проведением велогонки "Две реки".

Так, движение будет ограничено по одной крайней правой полосе 4 июля с 10:00 до 23:59 и с 22:30 5 июля до 06:00 6 июля на улице Хамовнический Вал при движении в сторону Фрунзенской набережной от дома 14 на улице Хамовнический Вал до Фрунзенской набережной.

С 15:00 5 июля до 02:00 6 июля не будет движения на Фрунзенской набережной в сторону Лужнецкой набережной, на Пречистенской набережной в сторону Фрунзенской набережной, на Кремлевской набережной при движении в сторону Пречистенской набережной и на Москворецкой набережной в сторону Кремлевской набережной.

Кроме того, 5 июля с 00:01 до 22:30 нельзя будет проехать по улице Хамовнический Вал в направлении Фрунзенской набережной от дома 14 на улице Хамовнический Вал до Фрунзенской набережной, а с 14:30 до 22:30 движение перекроют в обратную сторону - от набережной до дома 14.

С 16:30 до 20:30 для машин закроют такие центральные набережные, как Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Семеновская, Преображенская, а также проспект Ветеранов.

На улице Хамовнический Вал временно будет запрещена парковка с 00:01 4 июля до окончания мероприятия, а с 00:01 5 июля - на всех участках ограничений.

Фестиваль спорта

5 и 6 июля планируется ограничение движения на некоторых улицах на западе и северо-западе Москвы в связи с проведением фестиваля спорта "Лига Триатлона & Ironstar Москва Крылатское 2025".

Движение будет закрыто 5 июля с 07:00 до 13:00 в сторону Рублевского шоссе на участке Северо-Западной хорды, на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения и на съезде с улицы Островная на Северо-Западную хорду.

5 июля с 07:00 до 17:00 и 6 июля с 07:30 до 17:00 не будет движения на участке улицы Крылатская и в местном проезде от д. 2А на Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала.

С 00:01 5 июля до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка на участке улицы Крылатская от дома 14 до улицы Нижние Мневники.

Дептранс рекомендует строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.

Движение наземного транспорта

5 июля изменятся маршруты наземного транспорта в Лужниках и на набережных из-за велогонки "Две реки" и Московского ночного велофестиваля: м6, м7, е70, 220, 265, 379, 690, 695, т53, с249, с755, с856.

5 и 6 июля также изменятся маршруты наземного транспорта в Крылатском и Хорошёво-Мнёвниках: е24, т19, т61, 259, 832, 229, 271, 291, 391, 732, 800, 829.