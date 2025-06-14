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В Москве с начала проката самокатов заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних

В Москве с начала проката самокатов заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - С начала сезона проката электросамокатов в Москве операторами было заблокировано 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По статистике прошлых лет, чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката несмотря на запрет. Верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять таких нарушителей и блокировать им доступ к аренде. За 3 месяца было заблокировано 30 тыс. аккаунтов, не прошедших пр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​оверку по возрасту", - приводятся его слова в сообщении, опубликованном в субботу в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Заммэра напомнил, что с 2025 года арендовать самокат можно только после прохождения верификации через Mos ID. С начала сезона аккаунты подтвердили более 810 тыс. человек.

В среднем в мае на самокатах совершали 230 тыс. поездок в сутки.

Верификация позволяет не допускать к аренде детей и подростков и быстрее выявлять нарушителей ПДД, добавили в дептрансе.

Москва Максим Ликсутов
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