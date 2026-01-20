ГАИ Москвы отметила сокращение травматичности у детей из-за ДТП на СИМ в 2025 году на 40%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Москве в 2025 году Госавтоинспекция зафиксировала снижение более чем на 40% количества пострадавших в ДТП детей-водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили в главке.

"Анализ детской аварийности показал снижение количества пострадавших в ДТП детей-пешеходов на 12%, детей, передвигавшихся на СИМ, на 42%, а детей-велосипедистов на 21%. Также сократилось на 12% количество пострадавших детей пассажиров автотранспорта", - говорится в сообщении.

По статистике ГАИ, в 2025 году также снизилось число дорожных аварий с участием детей в возрасте до 16 лет на 14%, а погибших и раненых в них на 54,5% и 15% соответственно.

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.

В Москве в 2025 году ввели идентификацию пользователей кикшеринга через mos.ru, без этого невозможно арендовать электросамокат.