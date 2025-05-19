В Москве верификацию на сайте мэрии прошли около 700 тысяч желающих арендовать самокаты

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Москве с начала сезона проката около 700 тысяч человек успешно прошли обязательную верификацию на портале mos.ru для доступа к аренде электросамокатов, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Там напомнили, что верификация на портале мэрии позволяет не допускать к аренде детей и подростков, а также быстрее выявлять нарушителей ПДД.

"По статистике прошлых лет, чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые пользовались сервисом проката несмотря на запрет. Верификация через Mos ID позволяет заблаговременно выявлять таких нарушителей и блокировать им доступ к аренде", - прокомментировал заммэра города по транспорту Максим Ликсутов.

В среднем в мае на самокатах совершают 145 тысяч поездок в сутки.