Мосгордума призовет Мишустина ввести федеральные правила для электросамокатов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мосгордума направит премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложениями о мерах по регулированию использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"На заседании Мосгордумы коллеги поддержали мою инициативу обратиться к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложениями по регулированию использования электросамокатов и других СИМ. Сезон поездок на электросамокатах в разгаре, но многие вопросы не решены. Количество пользователей растет, и необходимы срочные и понятные правила на федеральном уровне, чтобы сделать городское пространство безопаснее для всех", - сообщил он.

В частности, по его словам, Мосгордума предлагает установить четкие понятия и правила для использования СИМ в ПДД и других нормативных актах; вести упрощенную государственную регистрацию и номера для всех СИМ, включая личные, а также ограничить парковку - только на специально выделенных местах; а также расширить полномочия регионов в администрировании нарушений и установлении зон автоматического ограничения скорости СИМ.

"В Москве уже реализованы важные меры: верификация пользователей аренды через mos.ru, зоны с ограниченной скоростью, тестирование на знание ПДД и контроль за безопасным передвижением на СИМ с использованием технических средств фото- и видеофиксации. Но всё это пока касается только прокатных самокатов - личные остаются вне регулирования", - отметил председатель Мосгордумы.

Он подчеркнул, что Москва готова стать пилотной площадкой для комплексного регулирования.