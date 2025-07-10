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Введены временные ограничения в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вечером в четверг также были введены в аэропорту Калуги, они еще не сняты.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о четырех дронах, которые летели в направлении Москвы и были уничтожены.

Росавиация Домодедово Внуково Жуковский
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