Отменены ограничения для аэропортов "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский"

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В московских аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" отменены ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

О введении ограничений из соображений безопасности он сообщал за час десять минут до этого.

Минобороны России сообщило, что с 17:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 - над территорией Курской области, девять - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Калужской области и по одному - над территориями Белгородской и Орловской областей, а также над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин за вечер четыре раза сообщал, что на подлете к столице был сбит беспилотник.