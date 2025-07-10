Аэропорт Калуги перестал принимать и отправлять рейсы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Калуге аэропорт "Грабцево" временно перестал принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели для для обеспечения безопасности полетов.

Как уточняет пресс-служба аэропорта, из-за ограничений задерживается рейс в Петербург, который должен был вылететь в 17:50.

Кореняко также опроверг сообщения телеграм-каналов о закрытии аэропорта "Жуковский" в Раменском. По его словам, аэропорт принимает и отправляет рейсы.