Движение перекрыто на одной из улиц в столичном Люблино из-за провала дороги

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение транспорта по улице Тихая (район Люблино) в Юго-Восточном административном округе Москвы из-за провала дороги, сообщили в пресс-службе управления.

"В связи с провалом дорожного полотна в районе дома 4 по улице Тихая полностью перекрыто движение транспорта. Рекомендуем водителям объезжать данный участок", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и городские службы.