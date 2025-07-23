Движение перекрыто в Москве на Мытной улице из-за пожара в жилом доме

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - На Мытной улице перекрыто движение из-за пожара в жилом доме, сообщили в столичном дептрансе утром в среду.

"В связи с пожаром на Мытной улице, д. 25 перекрыто движение по улице Мытная. На месте работают оперативные службы города", - сообщается в телеграм-канале дептранса.

Отмечается, что для размещения граждан на месте присутствует автобус Мосгортранс.

Ранее сообщалось, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на 4 этаже дома. При пожаре один человек погиб, девять пострадали.