В связи с ночным пожаром в Москве возбуждено уголовное дело

В горевшей квартире следователи обнаружили не меньше 17 спальных мест

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Москве по факту ночного пожара в жилом доме на Мытной улице возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК), сообщил СКР.

Пожар в доме 25 по Мытной улице произошел в одной из квартир. Когда пожар потушили, там нашли одного погибшего. Пострадали еще десять человек, девять из них госпитализированы.

По предварительным данным следствия, квартира "была оборудована двухъярусными кроватями с целью незаконного проживания иностранных граждан" и "всего в квартире установлено не менее 17 спальных мест".

По делу назначены пожарно-технические и другие необходимые судебные экспертизы. Следователи намерены дать правовую оценку в том числе и действиям (бездействию) должностных лиц, собственника жилого помещения на соблюдение требований пожарной безопасности и миграционного законодательства России".

Как сообщали в МЧС, в доме на Мытной горели две квартиры на четвертом этаже и один балкон. До приезда пожарных три человека спрыгнули с четвертого этажа. Затем спасатели эвакуировали из здания еще 15 человек. В МЧС, как и в СК, сообщили об одном погибшем и десяти пострадавших.