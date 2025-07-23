Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в среду

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - МЧС предупреждает жителей столицы о дожде и сильном ветре в среду.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21 часа 23 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза с ливнем, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.