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Почти 1,6 тыс. машин такси изъято в Москве с начала года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Порядка 1,6 тыс. автомобилей такси изъяли у перевозчиков сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) с начала 2025 года, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"За семь месяцев 2025 года сотрудники инспекции осмотрели около 18 тыс. машин такси и изъяли почти 1,6 тыс. автомобилей у недобросовестных перевозчиков (в рамках статьи 27.10 КоАП РФ). Проверки проводили ежедневно сразу в нескольких округах Москвы", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, перевозчики обязаны обеспечивать прохождение водителем медицинского осмотра и контролировать техническую подготовку машины перед началом рабочего дня. "Неисправность в автомобиле или плохое самочувствие водителя могут привести к авариям с тяжелыми последствиями", - приводятся в сообщении слова заммэра.

МАДИ Москва Максим Ликсутов
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