В Москве с начала года у таксистов изъяли почти 700 машин

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с начала года сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) изъяли у перевозчиков почти 700 автомобилей такси за выявленные нарушения, сообщил городской Департамент транспорта.

"Мы продолжаем следить за безопасной работой такси. В первом квартале 2026 года инспекторы МАДИ осмотрели более 10 тыс. такси. У недобросовестных перевозчиков изъяли почти 700 автомобилей после выявленных нарушений (ст. 27.10 КоАП)", - говорится в сообщении.

Среди выявленных нарушений было несоблюдение требований прохождения медосмотра водителя перед рейсом, неисправное техническое состояние автомобиля.