В Москве раскрыли ячейку террористов, вербовавших мигрантов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании и аресте членов ячейки террористической организации, занимавшихся вербовкой мигрантов.

В ячейку входили девять иностранцев.

В спецслужбе отметили, что "задокументированы факты, свидетельствующие о том, что радикалы, при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза, осуществляли вербовку трудовых мигрантов в состав терорганизации".

По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы радикалов, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности терорганизации и использовавшиеся ими в противоправной деятельности.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в свою очередь сообщила, что следствием возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении двух иностранных граждан 1986 и 1987 годов рождения. Они арестовали.