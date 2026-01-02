В Москве к утру 3 января выпадет еще четыре сантиметра снега

В парке Зарядье в Москве Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В российской столице к утру субботы выпадет еще четыре сантиметра снега, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что в городе сохраняются обильные осадки. "К вечеру 2 января прирост свежевыпавшего снега составит до 4 сантиметров, еще 4 сантиметра снега выпадет к утру 3 января", - говорится в телеграм-канале комплекса.

Как сообщили в комплексе, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон и парковочных пространств.

Ранее сообщалось, что снегопад в Москве сохранится до 5 января включительно.



