Движение на МКАД в районе Ленинского проспекта временно ограничено

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Временно ограничено движение по трем полосам по внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Движение временно ограничено по 3 полосам из 5 по внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в пятницу.

Помимо этого, движение закрыто на съезде с внутренней стороны МКАД в районе Ленинского проспекта в сторону центра, заявили в департаменте.