Поиск

Движение на МКАД в районе Ленинского проспекта временно ограничено

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Временно ограничено движение по трем полосам по внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Движение временно ограничено по 3 полосам из 5 по внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в пятницу.

Помимо этого, движение закрыто на съезде с внутренней стороны МКАД в районе Ленинского проспекта в сторону центра, заявили в департаменте.

МКАД Ленинский проспект Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

От станций метро и МЦД внутри МКАД запустят 170 новых маршрутов автобусов в Подмосковье

В Москве схема метро на арабском появится на сенсорных экранах во всех поездах

Число автоугонов в Москве сократилось почти в 15 раз с 2010 года

Число автоугонов в Москве сократилось почти в 15 раз с 2010 года

В центре Москвы 24 августа ряд набережных перекроют для полумарафона "Лужники"

Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве и области в среду и четверг

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Движение транспорта по Садовому кольцу в Москве восстановлено

Автомобиль каршеринга упал в реку в Москве после столкновения с легковушкой

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7015 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });