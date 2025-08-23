Движение на Садовом кольце и улицах в центре Москвы восстановлено после фестиваля

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ограничения движения транспорта на Садовом кольце и нескольких улицах в центре Москвы, введенные из-за проведения Московского транспортного электрофестиваля в субботу, сняты, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Проезд автотранспорта был ограничен в Новоконюшенном переулке, на Зубовской улице, в проезде Девичьего Поля, на Большой Пироговской улице.

Движение было ограничено в связи с проведением первого в истории транспортного фестиваля, в нем приняли участие более 4,7 тыс. электробусов, электромобилей и электромотоциклов. В рамках фестиваля прошла развлекательная программа, участники которой смогли узнать больше об электротранспорте. В финале среди гостей фестиваля был разыгран главный приз - электромобиль "Москвич-3е".