Снегопад в Москве сохранится до 5 января включительно

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Осадки в виде снега прогнозируются в столице до понедельника включительно, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы в пятницу.

Отмечается, что городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада. "По прогнозам синоптиков, обильные осадки сохранятся до 5 января включительно. За день 2 января прирост свежевыпавшего снега может составить до 4 сантиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале комплекса.

Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Организованы работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи.

В комплексе городского хозяйства Москвы также предупредили о возможном ветре с порывами до 15 м/с в пятницу. Жителей столицы призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.