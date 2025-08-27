Поиск

Три человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы, они госпитализированы, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"На Кутузовском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Столкнулись несколько автомобилей, движение в районе аварии было затруднено", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Два пострадавших были госпитализированы в Городскую клиническую больницу №1 им. Н.И.Пирогова, один - в Боткинскую больницу.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что движение в районе ДТП затруднено. "Заняты четыре полосы из пяти в сторону центра. Движение в сторону центра затруднено на 2,7 км, в сторону области на 3 км", - заявили в ведомстве.

