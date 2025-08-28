Температура утром 1 сентября в Москве будет не ниже плюс 15 градусов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Температура не ниже плюс 15 градусов прогнозируется в Москве утром 1 сентября, когда в России будет проходить День знаний, днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В понедельник ночные температуры высокие, летние, около плюс 14 - плюс 15 градусов - это минимальные температуры (...) Понятно, что не будет очень холодной погоды, так как минимальные температуры в диапазоне плюс 15 градусов. Утром она будет выше", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что днем воздух прогреется до плюс 22 - 24 градусов.