Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Теплая погода с температурой выше плюс 20 градусов прогнозируется в Москве в начале сентября, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник, 1 сентября, дневная температура плюс 22 - плюс 24 градуса. В последующие дни, 2-3 сентября, заметного понижения температуры не прогнозируется, все равно она будет выше плюс 20 - от плюс 20 до плюс 25", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура в понедельник будет на 4-5 градусов выше нормы.

Ночные температуры в понедельник будут около плюс 15 градусов, в ночь на вторник, согласно данным Гидрометцентра, прогнозируется от плюс 11 до плюс 16 градусов.

