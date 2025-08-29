Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Столичный Департамент транспорта не получал обращений по расширению сети платных дорог в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Дептранса.

"Что касается возможных инициатив по дальнейшему расширению сети платных дорог, в Департамент транспорта Москвы не поступали обращения по данному вопросу, о котором ранее высказывались некоторые эксперты", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в перспективе рассматривается создание в Москве единого каркаса платных автомобильных дорог.

В пресс-службе напомнили, что в столице уже несколько лет работают две платные автомагистрали: Проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). "Опыт эксплуатации Проспекта Багратиона демонстрирует устойчивый спрос со стороны автомобилистов, даже несмотря на высокие тарифы", - сообщили в департаменте.

"В настоящее время транспортная инфраструктура города продолжает развиваться, в том числе за счет механизма концессии. В рамках этой модели ведется планирование новых дорожных объектов, таких как магистраль от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы и трасса от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта", - отметили в Дептрансе.