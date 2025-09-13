Нет движения на Большом Каменном мосту и на Можайском шоссе по направлению в центр

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временном закрытии движения на Большом Каменном мосту и на Можайском шоссе по направлению в центр.

"Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту; на Можайском шоссе по направлению в центр", - говорится в его сообщении в телеграм-канале в субботу.

Дептранс призвал водителей быть внимательными и строить свой маршрут заранее.

Позже в департаменте сообщили, что движение также временно перекрыто на Москворецкой набережной от Устьинского моста в сторону Кремля и на пересечении Рублевского шоссе и Осенней улицы.



