Собянин сообщил о сохраняющемся росте экономики Москвы и отсутствии рецессии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Говорить о рецессии в экономике столицы не приходится; сохраняется рост почти по всем направлениям, в том числе, рост промышленного производства, торговли, а также инвестиций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я соглашусь с тем, что о рецессии какой-то говорить не приходится. У нас сохраняется рост, пусть он меньше, чем в прошлом году, но это рост", - сказал Собянин на Московском финансовом форуме в четверг.

По словам мэра, в столице "практически по всем направлениям есть рост - и рост инвестиций, и рост промышленного производства, и даже небольшой рост торговли".

"Думаю, что первые такие робкие намеки на снижение (ключевой - ИФ) ставки, видите, уже начали говорить о том, что у нас автомобилей больше будут производить и покупать, товаров, кредиты растут, уже такое оживление будет происходить. Надеюсь, что мы сейчас находимся на какой-то самой низкой точке роста, который будет приобретать, хоть небольшую, но положительную динамику", - отметил Собянин.

Москва Сергей Собянин
Новости

