Аэропорт Шереметьево возобновил прием самолетов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Аэропорту Шереметьево частично сняты ограничения на обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Шереметьево возобновил прием воздушных судов по согласованию с соответствующими органами", - написал представитель агентства Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"С учетом ранее вводимых ограничений в целях безопасности полетов имеются корректировки в расписании со стороны авиакомпаний", - отмечается в телеграм-канале аэропорта.